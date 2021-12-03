Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 38 странах мира – ВОЗ

"У нас есть информация, что "Омикрон" обнаружен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ", – сказала она.

В то же время, по ее словам, в мире все еще доминирует штамм "Дельта" и "это важно иметь в виду".

Эксперт отметила, что поступали сообщения о легком течении заболевания у инфицированных "Омикроном", но пока рано делать выводы и нужно получить больше информации об этом штамме коронавируса.