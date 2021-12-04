Штамм коронавируса "Омикрон" подтвердили в Румынии

В Румынии штамм "Омикрон" подтвердили у двух человек Фото: EPA

Штамм подтвердили у двух пассажиров из Южной Африки, которые приземлились в Бухаресте 30 ноября.

"Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй. Оба человека, изолированные дома, не имеют симптомов", – говорится в сообщении.

Также ожидаются результаты секвенирования образцов, взятых у спортсмена из города Бая-Маре.