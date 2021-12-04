Пока информации о случаях смерти от штамма "Омикрон" не поступало – ВОЗ

"Омикрон", по последним данным, подтвержден в 38 странах Фото: EPA

Всего "Омикрон" подтвердили уже в 38 странах, сообщала 3 декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

В ВОЗ предупредили, что могут понадобится недели, чтобы определить, насколько заразен штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания и насколько эффективны против него лекарства и вакцины.