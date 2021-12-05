За сутки в Украине COVID-19 заболели 6 тыс. человек

Почти 9 тыс. украинцев 4 декабря выздоровели от коронавируса Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 690 детей и 68 медработников. Попали в больницу 2926 инфицированных. 278 пациентов умерли, 9274 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 13 206 новых случаев коронавирусной инфекции и 436 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 497 477 человек, выздоровело 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280.