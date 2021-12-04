За сутки в Украине COVID-19 заболели 13 тыс. человек

Почти 23 тыс. украинцев 3 декабря выздоровели от коронавируса Фото: depositphotos.com

Среди заболевших 1196 детей и 200 медработников. Попали в больницу 2764 инфицированных. 436 пациентов умерли, 22 765 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 13 777 новых случаев коронавирусной инфекции и 222 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 490 855 человек, выздоровело – 3 041 385 человек, летальных исходов – 88 002.