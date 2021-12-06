В России обнаружили первые случаи штамма "Омикрон"

Троих россиян с подозрением на "Омикрон" увезли с аэропорта в обсерватор Фото: depositphotos.com

Всего коронавирус нашли у десяти человек, прибывших их ЮАР, но только у двоих пока подтвердили новый штамм. Образцы остальных пока исследуют.

E1 пишет, что одна из подхвативших новый штамм коронавируса – туристка Юлия Демина. Она прилетела из Кейптауна в РФ 4 декабря. Ее вместе с двумя другими туристами отвезли в обсерватор в Сергиевом Посаде. При этом женщина сперва отказывалась ехать, так как изначально тест на коронавирус, который ей сделали в аэропорту, был отрицательным.

По словам женщины, всю ночь у нее была температура, очень сильный кашель, болело горло. С утра температура была 37,6 °С. Она уверена, что ее просто продуло в аэропорту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение об обнаружении "Омикрона". Он заявил, что будет комментировать только подтвержденную информацию, отмечает ТАСС.