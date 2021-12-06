В России обнаружили первые случаи штамма "Омикрон"

Всего коронавирус нашли у десяти человек, прибывших их ЮАР, но только у двоих пока подтвердили новый штамм. Образцы остальных пока исследуют.
E1 пишет, что одна из подхвативших новый штамм коронавируса – туристка Юлия Демина. Она прилетела из Кейптауна в РФ 4 декабря. Ее вместе с двумя другими туристами отвезли в обсерватор в Сергиевом Посаде. При этом женщина сперва отказывалась ехать, так как изначально тест на коронавирус, который ей сделали в аэропорту, был отрицательным.
По словам женщины, всю ночь у нее была температура, очень сильный кашель, болело горло. С утра температура была 37,6 °С. Она уверена, что ее просто продуло в аэропорту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение об обнаружении "Омикрона". Он заявил, что будет комментировать только подтвержденную информацию, отмечает ТАСС.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
3 декабря в ВОЗ сообщали, что штамм "Омикрон" обнаружен в 38 странах.