Румыния ужесточила правила въезда для невакцинированных от коронавируса туристов

В Румынии невакцинированные туристы проведут на карантине от 10 до 14 дней Фото: EPA

Вакцинированные от коронавируса граждане Румынии и граждане, прибывшие из третьих стран Европы, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до пересечения границы. Люди, не прошедшие курс вакцинации от коронавируса, отправятся на самоизоляцию сроком на 10 дней.

Туристов, прибывающих в Румынию из стран Евросоюза, обяжут предоставить сертификат о вакцинации или выздоровлении от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до пересечения границы. Невакцинированные туристы, прибывшие из "красной" зоны эпидемиологического риска, будут помещены на карантин сроком на 14 дней.