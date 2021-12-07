Ляшко рассказал, будут ли ужесточать карантин в Украине на новогодние праздники

Об этом в эфире "24 канала" 6 декабря рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В прошлом году в этот промежуток времени была волна COVID-19. Правда, мы тогда после новогодних праздников делали карантинные ограничения, что позволило нам волну оттянуть во времени. Возможно, поэтому она была не такой агрессивной. Тем не менее, призываю всех праздновать Новый год и Рождество безопасно. В изоляции с родными. Желательно, чтобы все это произошло, имея полный курс вакцинации", – отметил он

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 88,5 тыс. пациентов. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 18 областей и Киев. С 7 декабря столица и еще восемь регионов покинули эту зону.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.