Киев и девять областей покидают "красную" зону карантина. Список

"Комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", – написал Немчинов.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан.

"Теперь посещать общественные заведения при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки от COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о. Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку от COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении", – уточнил Немчинов.