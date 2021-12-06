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Киев и девять областей покидают "красную" зону карантина. Список

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Киев был в "красной" зоне эпидопасности с 1 ноября
Киев был в "красной" зоне эпидопасности с 1 ноября
Фото: ЕРА

С 7 декабря девять областей Украины и Киев покидают "красную" зону карантина. Такое решение государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла 6 декабря на внеочередном заседании, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

"Комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", – написал Немчинов.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. 

"Теперь посещать общественные заведения при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки от COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о. Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку от COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении", – уточнил Немчинов. 

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 88,5 тыс. пациентовПо данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 18 областей – Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября), Винницкая (с 18 ноября) – и Киев (с 1 ноября). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Ровенская область, Луганская область, Донецкая область, Херсонская область, Днепропетровская область, Львовская область, Ивано-Франковская область, Одесская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, COVID-сертификат
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