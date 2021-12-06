Главный инфекционист США считает, что пока рано говорить о меньшей опасности "Омикрона" в сравнении с "Дельтой"

По его словам, сейчас этот штамм не выглядит слишком опасным, но все же надо быть осторожными, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что он менее серьезен в сравнении с "Дельтой".
Врач отмечает, что ученым нужно больше информации, прежде чем делать выводы о серьезности "Омикрона".
Фаучи добавил, что власти США сейчас рассматривают возможность отмены ограничений на поездки для неграждан страны, въезжающих из нескольких африканских стран. Они были введены, когда в регионе начали массово фиксировать случаи "Омикрона".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
3 декабря в ВОЗ сообщали, что штамм "Омикрон" обнаружен в 38 странах.