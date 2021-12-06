Главный инфекционист США считает, что пока рано говорить о меньшей опасности "Омикрона" в сравнении с "Дельтой"

Фаучи отмечает, что нужно больше информации, прежде чем делать выводы о серьезности "Омикрона" Фото: EPA

По его словам, сейчас этот штамм не выглядит слишком опасным, но все же надо быть осторожными, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что он менее серьезен в сравнении с "Дельтой".

Врач отмечает, что ученым нужно больше информации, прежде чем делать выводы о серьезности "Омикрона".

Фаучи добавил, что власти США сейчас рассматривают возможность отмены ограничений на поездки для неграждан страны, въезжающих из нескольких африканских стран. Они были введены, когда в регионе начали массово фиксировать случаи "Омикрона".