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В Киеве, несмотря на выход из "красной" зоны, будет действовать ряд ограничений – КГГА

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Киев с 7 декабря выходит из "красной" зоны карантина
Киев с 7 декабря выходит из "красной" зоны карантина
Фото: ЕРА

В Киеве, несмотря на выход города с 7 декабря из "красной" зоны карантина, будет действовать ряд ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в КГГА, к противоэпидемическим мероприятиям, предусмотренным для "желтой" зоны, в столице добавят еще два ограничения.

Пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, будет запрещено пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия отрицательного  результата ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия не более 72 часов; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении.

Также лицам, не достигшим 18 лет, будет запрещено посещение ТРЦ без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия до 72 часов; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 88,5 тыс. пациентовПо данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 18 областей – Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская (с 30 октября), Волынская (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября), Винницкая (с 18 ноября) – и Киев (с 1 ноября). 

В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, зафиксировано более 306 тыс. случаев коронавируса, из них 704 – за минувшие сутки. От COVID-19 в столице умерло 7705 человек.

Теги: Киев, КГГА, эпидемия, вакцинация, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, COVID-сертификат
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