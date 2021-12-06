В Киеве, несмотря на выход из "красной" зоны, будет действовать ряд ограничений – КГГА

Как отметили в КГГА, к противоэпидемическим мероприятиям, предусмотренным для "желтой" зоны, в столице добавят еще два ограничения.

Пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, будет запрещено пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия не более 72 часов; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении.

Также лицам, не достигшим 18 лет, будет запрещено посещение ТРЦ без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия до 72 часов; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.