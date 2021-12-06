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В Украине начали действовать новые карантинные правила, Верховный Суд подтвердил приговор Януковичу. Главное за день

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Изменения карантинных правил коснулись преимущественно "желтой" зоны
Изменения карантинных правил коснулись преимущественно "желтой" зоны
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 6 декабря.

Дело о госизмене Януковича

Верховный Суд рассмотрел и отклонил кассационные жалобы защиты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. ВС оставил в силе решения первых двух инстанций, которыми беглый экс-президент признан виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Новые правила карантина в Украине

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. 

Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Меньше "красных" зон

С полуночи в Украине "красную" карантинную зону покинут Киев и восемь областей – Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская. 

Нагрузка на систему здравоохранения постепенно снижается, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его данным, за прошлую неделю в Украине на 15% снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 13% – уровень госпитализаций. 

Законопроекты об экономическом паспорте

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте" и несколько сопутствующих проектов законов. Пакет инициатив предусматривает создание Фонда будущих поколений, где будут накапливаться средства детей граждан Украины до достижения совершеннолетия. Предполагается, что распорядиться ими можно будет четырьмя способами

Российская агрессия

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что численность российских войск на оккупированных территориях Украины и вблизи украинско-российской границы может в скором времени вырасти до 175 тыс. "План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было", – сказал Резников, комментируя прогнозы западных СМИ относительно возможного вторжения. 

Если Россия решится на такой шаг, это может стать для нее "ошибкой исторического масштаба", считает член комитета Сената США по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. Он ожидает, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным принесут свои плоды в вопросе деэскалации. 

За день до переговоров Байдена и Путина

Переговоры Путина и Байдена пройдут завтра. Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Зеленским. Как сообщил президент Украины, он и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с Путиным.

В Белом доме проинформировали, что через несколько дней после переговоров с главой Кремля Байден позвонит Зеленскому.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Украина, Джо Байден, Алексей Резников, карантин, вторжение, Верховный Суд, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, российская агрессия, ограничения, сенатор, суд, Виктор Ляшко, коронавирус
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