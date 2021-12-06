Верховный Суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене

"Суд постановил: приговор Оболонского райсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича оставить без изменений, а кассационные жалобы защитников – без удовлетворения", – сказал судья Андрей Чистик.

Полный текст постановления будет обнародован 13 декабря, оно не подлежит обжалованию.