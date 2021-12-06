Янукович попытался отозвать адвокатов в деле о госизмене, Верховный Суд отказал ему

Один из этих адвокатов – Федоренко – подал соответствующее ходатайство в Верховный Суд, который рассматривает дело.
Также экс-президент хотел осуществить отвод адвоката Юрия Рябовола и заявил, что ищет нового адвоката. В связи с поиском защитника он просил объявить перерыв в заседании, прокурор Максим Крым назвал нецелесообразным такой перерыв.
Суд Януковичу отказал в удовлетворении ходатайств.
Сердюк в Facebook пишет, что адвокаты Януковича "не могут обеспечить полноценного права на защиту клиента в условиях, созданных Верховным Судом". По его словам, адвокаты хотели обеспечить участие Януковича в заседаниях в порядке международной правовой помощи, но Верховный Суд предлагал задействовать для этого процедуру с использованием собственных технических средств. Последнюю Сердюк считает не предусмотренной законом.
"Судьи Верховного Суда полностью повторили уже проверенную ранее Оболонским райсудом уловку, чтобы не допустить Виктора Януковича к законной процедуре участия. [...] Ввиду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институциях, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", – написал Сердюк.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.