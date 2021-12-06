ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Янукович попытался отозвать адвокатов в деле о госизмене, Верховный Суд отказал ему

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокаты говорят, что "не могут" обеспечить право Януковича (на фото) на защиту
Адвокаты говорят, что "не могут" обеспечить право Януковича (на фото) на защиту
Фото: ЕРА

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хотел отозвать свих адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Беленко, Александра Горошинского и Александра Байдыка в рамках рассмотрения дела о государственной измене, сообщает "Укринформ".

Один из этих адвокатов – Федоренко – подал соответствующее ходатайство в Верховный Суд, который рассматривает дело. 

Также экс-президент хотел осуществить отвод адвоката Юрия Рябовола и заявил, что ищет нового адвоката. В связи с поиском защитника он просил объявить перерыв в заседании, прокурор Максим Крым назвал нецелесообразным такой перерыв. 

Суд Януковичу отказал в удовлетворении ходатайств. 

Сердюк в Facebook пишет, что адвокаты Януковича "не могут обеспечить полноценного права на защиту клиента в условиях, созданных Верховным Судом". По его словам, адвокаты хотели обеспечить участие Януковича в заседаниях в порядке международной правовой помощи, но Верховный Суд предлагал задействовать для этого процедуру с использованием собственных технических средств. Последнюю Сердюк считает не предусмотренной законом. 

"Судьи Верховного Суда полностью повторили уже проверенную ранее Оболонским райсудом уловку, чтобы не допустить Виктора Януковича к законной процедуре участия. [...] Ввиду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институциях, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", – написал Сердюк. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10222829698823684&id=1012672209

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Крым, ЕСПЧ, Майдан, Верховный Суд, госизмена, адвокат, Максим Крым, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (179447)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (70271)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (55590)
4
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант (31898)
5
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу (31232)
6
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (20950)
7
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953" (18969)
8
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом (14862)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS