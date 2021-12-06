Янукович попытался отозвать адвокатов в деле о госизмене, Верховный Суд отказал ему

Адвокаты говорят, что "не могут" обеспечить право Януковича (на фото) на защиту Фото: ЕРА

Один из этих адвокатов – Федоренко – подал соответствующее ходатайство в Верховный Суд, который рассматривает дело.

Также экс-президент хотел осуществить отвод адвоката Юрия Рябовола и заявил, что ищет нового адвоката. В связи с поиском защитника он просил объявить перерыв в заседании, прокурор Максим Крым назвал нецелесообразным такой перерыв.

Суд Януковичу отказал в удовлетворении ходатайств.

Сердюк в Facebook пишет, что адвокаты Януковича "не могут обеспечить полноценного права на защиту клиента в условиях, созданных Верховным Судом". По его словам, адвокаты хотели обеспечить участие Януковича в заседаниях в порядке международной правовой помощи, но Верховный Суд предлагал задействовать для этого процедуру с использованием собственных технических средств. Последнюю Сердюк считает не предусмотренной законом.

"Судьи Верховного Суда полностью повторили уже проверенную ранее Оболонским райсудом уловку, чтобы не допустить Виктора Януковича к законной процедуре участия. [...] Ввиду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институциях, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", – написал Сердюк.