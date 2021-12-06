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ПОЛИТИКА

Создание Фонда будущих поколений и четыре способа распорядиться деньгами. Что предлагают законопроекты Зеленского об экономическом паспорте

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Зеленский внес в Раду пакет законопроектов об экономическом паспорте украинца
Зеленский внес в Раду пакет законопроектов об экономическом паспорте украинца
Фото: president.gov.ua

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов, предусматривающих создание экономического паспорта украинца, сообщает сайт Офиса президента.

Так, в парламенте зарегистрированы законопроекты №6394 "Об экономическом паспорте"№6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта", №6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений" и №6397 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений". 

Текстов инициатив пока нет на сайте Рады. Законопроект №6394 предусматривает создание Фонда будущих поколений, сообщили в ОП. 

"Цель фонда – накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам. Активы участников фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников фонда", – говорится в релизе. 

Взносы будут накапливаться до достижения каждым ребенком – участником фонда 18 лет. 

Потратить накопленные деньги можно будет на такие цели: 

  • получение образования в учебных заведениях Украины;
  • покупку собственного жилья на территории Украины;
  • лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Также предполагается, что средства можно будет перевести на счет их владельца в системе негосударственного пенсионного обеспечения. 

Законопроекты, связанные с проектом №6394, должны урегулировать вопросы осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождения от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников фонда, и дохода, полученного налогоплательщиком из фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников фонда.

"Денежные средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей. Возможность использовать средства для лечения поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть – хотя бы частично – необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг", – сказал Зеленский. 

Кроме того, в ОП ожидают, что после запуска программы в стране вырастет спрос на недвижимость и инвестирование в пенсионные фонды. 

Контекст:

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца 1 декабря в ходе послания к Раде. Он говорил, что средства на реализацию инициативы направят с налогов, собранных за пользование недрами и природными ресурсами. 

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей. По его словам, власти хотят, чтобы деньги на счета получали уже дети, рожденные в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия закона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, недвижимость, инвестиции, пенсии, доходы, уголовный кодекс, лечение, Владимир Зеленский, законопроект, Налоговый кодекс, расходы, экономический паспорт
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