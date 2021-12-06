Создание Фонда будущих поколений и четыре способа распорядиться деньгами. Что предлагают законопроекты Зеленского об экономическом паспорте

Так, в парламенте зарегистрированы законопроекты №6394 "Об экономическом паспорте", №6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта", №6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений" и №6397 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Текстов инициатив пока нет на сайте Рады. Законопроект №6394 предусматривает создание Фонда будущих поколений, сообщили в ОП.

"Цель фонда – накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам. Активы участников фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников фонда", – говорится в релизе.

Взносы будут накапливаться до достижения каждым ребенком – участником фонда 18 лет.

Потратить накопленные деньги можно будет на такие цели:

получение образования в учебных заведениях Украины;

покупку собственного жилья на территории Украины;

лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Также предполагается, что средства можно будет перевести на счет их владельца в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Законопроекты, связанные с проектом №6394, должны урегулировать вопросы осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождения от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников фонда, и дохода, полученного налогоплательщиком из фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников фонда.

"Денежные средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей. Возможность использовать средства для лечения поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть – хотя бы частично – необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг", – сказал Зеленский.

Кроме того, в ОП ожидают, что после запуска программы в стране вырастет спрос на недвижимость и инвестирование в пенсионные фонды.