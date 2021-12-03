Арахамия об экономическом паспорте украинца: Дети после совершеннолетия будут получать по $10–20 тыс.

Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства, отметил Арахамия Фото: sluga-narodu.com

Он отметил, что детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства.

"В Украине ежегодно рождается около 350 тыс. детей... Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность… Ориентировочно мы прогнозируем, что каждый ребенок [по достижению совершеннолетия] получит как минимум $10–12 тыс. А если ситуация будет благоприятная, то $15–20 тыс.", – посчитал Арахамия.

Эти средства можно будет использовать для получения образования в Украине, покупки жилья в стране или перечислить их на свой персональный пенсионный счет, подчеркнул нардеп.

Арахамия добавил, что власти хотят, чтобы деньги на счета получали уже дети, рожденные в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия закона.

Внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца до 10 декабря анонсировал Зеленский. Об этом глава государства заявил 1 декабря во время выступления в Раде.

"Вчера мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей… Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – говорил президент.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн.