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Арахамия об экономическом паспорте украинца: Дети после совершеннолетия будут получать по $10–20 тыс.

Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства, отметил Арахамия
Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства, отметил Арахамия
Фото: sluga-narodu.com

После введения экономического паспорта, о чем анонсировал президент Владимир Зеленский, дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей. Об этом 2 декабря в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства.

"В Украине ежегодно рождается около 350 тыс. детей... Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность… Ориентировочно мы прогнозируем, что каждый ребенок [по достижению совершеннолетия] получит как минимум $10–12 тыс. А если ситуация будет благоприятная, то $15–20 тыс.", – посчитал Арахамия.

Эти средства можно будет использовать для получения образования в Украине, покупки жилья в стране или перечислить их на свой персональный пенсионный счет, подчеркнул нардеп.

Арахамия добавил, что власти хотят, чтобы деньги на счета получали уже дети, рожденные в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия закона.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/1253038235168395/

Внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца до 10 декабря анонсировал Зеленский. Об этом глава государства заявил 1 декабря во время выступления в Раде.

"Вчера мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей… Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – говорил президент.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его также называют ресурсным или налоговым законопроектом. 

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". 

Во втором чтении парламент принял законопроект 30 ноября.

Теги: Украина, налоги, образование, пенсии, паспорт, доходы, деньги, дети, Владимир Зеленский, парламент, закон, олигархи, украинцы, президент, ребенок, Слуга народа, Давид Арахамия, покупки, нардеп
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