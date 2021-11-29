Рада рассмотрит "ресурсный" законопроект во вторник – Гетманцев

"На этой пленарной неделе мы будем рассматривать два важных законопроекта – это №5600: "ресурсный" законопроект – и государственный бюджет. Законопроект №5600 стоит в повестке дня на вторник. Этот законопроект не единожды переносился, переносился в связи с тем, что продолжались консультации, они касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса или, другими словами, олигархического бизнеса, которые связаны с налогообложением добычи недр и осуществлением некоторых видов хозяйственной деятельности", – сказал нардеп.

По словам Гетманцева, этот законопроект стал "краеугольным камнем борьбы, которую ведет команда президента с олигархической системой экономики". Консультации, как сказал Гетманцев, связаны с тем, что "сверхбольшой бизнес не теряет надежд сбить этот законопроект в зале".

"Ресурсы и этого законопроекта – они, отображены в бюджете-2022, который будет внесен Кабинетом Министров в зал сразу же после принятия законопроекта №5600", – добавил нардеп.