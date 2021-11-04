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Арахамия рассказал, когда Рада может рассмотреть во втором чтении "ресурсный" законопроект №5600

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Арахамия: Ставить законопроект №5600 на рассмотрение в пятницу, 5 ноября бессмысленно
Арахамия: Ставить законопроект №5600 на рассмотрение в пятницу, 5 ноября бессмысленно
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада может рассмотреть законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" во втором чтении 16 ноября.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 4 ноября сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Этот законопроект будет рассматриваться первым во вторник [16 ноября], потому что ставить его в пятницу [5 ноября] бессмысленно", – сказал он.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

5 октября парламент поддержал рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре. Депутатские фракции и группы, а также у внефракционные парламентариии должны прислать письма по поводу рассмотрения их предложений и правок в профильный комитет. Затем будет составлена новая таблица правок.

Теги: Верховная Рада, налоги, Слуга народа, Давид Арахамия
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