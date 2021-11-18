Рада отложила рассмотрение "ресурсного" законопроекта №5600

Снятие с рассмотрения законопроекта инициировал замглавы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец. Он пояснил, что фракции нужно дополнительное время на консультации.

Парламентский журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook скриншоты предположительно из партийного чата "Слуги народа" под названием "Чисто замы". Согласно им, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что законопроект №5600 и законопроект о столице, которые планировали рассматривать по спецпроцедуре, не поддерживают "За майбутнє" и часть группы "Довіра", без которых "Слуге народа" не хватает голосов.

"Коалиция – это тонкое дело, это вам не монобольшинство", – написал предположительно Корниенко.

Резонансный законопроект должны были рассмотреть еще 23 сентября. Тогда также Мотовиловец инициировал снятие, пояснив, что "получили подписные листы и заходим по регламенту на рассмотрение по спецпроцедуре", писала "Экономическая правда".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура говорил, что спецпроцедуру, ограничивающую время на рассмотрение правок, фракция хочет запустить из-за так называемого поправочного спама. "Вы знаете, что к этому законопроекту подали более 11 тыс. поправок. У нас нет в бюджете столько средств, чтобы парламент рассматривал законопроект месяцами", – цитировал его Dsnews.