"Закрыть налоговые лазейки". Гетманцев рассказал, что предусматривает меморандум Украины с МВФ

По его словам, один из них – завершение до декабря процесса отбора и назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечение ее автономии.

"Более того, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы". Имеются в виду субсидии. Не то что повышения тарифов нет, наоборот, есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения тарифов", – подчеркнул Гетманцев.

Он утверждает, что документ также предусматривает принятие законопроекта №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (так называемый ресурсный законопроект), улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости и рентной платы, "улучшение администрирования налогов" и минимизацию возможностей для злоупотреблений.

"Украина, согласно меморандуму, намеревается "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей. Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП, однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год. Кроме того, Украина высказала намерение "в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепления финансового положения предприятий тепловой коммунальной энергетики", – объяснил нардеп.

Гетманцев рассказал, что в меморандуме также прописаны дальнейшее проведение пенсионной реформы, обеспечение независимости Нацбанка, обнародование до конца 2021 года результатов аудита фонда по борьбе с COVID-19, запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация Государственной фискальной службы.

"Отдельно указывается на последовательность денежно-кредитной и валютно-курсовой политики. Имеется в виду инфляционное таргетирование и снижение темпов инфляции", – отметил он.