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"Закрыть налоговые лазейки". Гетманцев рассказал, что предусматривает меморандум Украины с МВФ

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Выделение транша Украине в МВФ одобрили 22 ноября
Выделение транша Украине в МВФ одобрили 22 ноября
Фото: ЕРА

Меморандум Украины с Международным валютным фондом (МВФ), решившим выделить $699 млн, предусматривает ряд структурных маяков. О них 23 ноября рассказал агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики и финансов Даниил Гетманцев.

По его словам, один из них – завершение до декабря процесса отбора и назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечение ее автономии.

"Более того, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы". Имеются в виду субсидии. Не то что повышения тарифов нет, наоборот, есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения тарифов", – подчеркнул Гетманцев.

Он утверждает, что документ также предусматривает принятие законопроекта №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (так называемый ресурсный законопроект), улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости и рентной платы, "улучшение администрирования налогов" и минимизацию возможностей для злоупотреблений.

"Украина, согласно меморандуму, намеревается "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей. Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП, однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год. Кроме того, Украина высказала намерение "в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепления финансового положения предприятий тепловой коммунальной энергетики", – объяснил нардеп.

Гетманцев рассказал, что в меморандуме также прописаны дальнейшее проведение пенсионной реформы, обеспечение независимости Нацбанка, обнародование до конца 2021 года результатов аудита фонда по борьбе с COVID-19, запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация Государственной фискальной службы.

"Отдельно указывается на последовательность денежно-кредитной и валютно-курсовой политики. Имеется в виду инфляционное таргетирование и снижение темпов инфляции", – отметил он.

Контекст:

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Теги: госбюджет, МВФ, ВВП, бюджет, реформы, политика, законопроект, субсидии, аудит, транш, документы, САП, финансирование, Даниил Гетманцев, соглашение, сотрудничество, Бюро экономической безопасности
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