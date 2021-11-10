Новый глава САП будет назначен со дня на день – Венедиктова

Венедиктова: Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Почему так долго длится конкурс [по отбору руководителя САП]? Начали мы конкурс 4 июня 2020 года. Комиссия понимает важность должности, на которую проводится конкурс, – это будет самый главный прокурор в антикоррупционной сфере. Понимая, что этот конкурс могли заблокировать на любом этапе, комиссия подходила к избранию очень тщательно. Видимо, эта тщательность и связана с таким длительным сроком. Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что в этом вопросе не от нее все зависит, и не стала называть никаких дат. Она добавила, что делает "все для того, чтобы все произошло как можно быстрее".

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре 2020 года заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы". В октябре 2021-го он высказал уверенность, что конкурс завершат до конца года.

Сейчас на должность главы САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, пишет "Интерфакс-Украина".