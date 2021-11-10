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ПОЛИТИКА

Новый глава САП будет назначен со дня на день – Венедиктова

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Венедиктова: Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день
Венедиктова: Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ожидает, что нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначат до конца 2021 года. Об этом она рассказала 10 ноября во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Почему так долго длится конкурс [по отбору руководителя САП]? Начали мы конкурс 4 июня 2020 года. Комиссия понимает важность должности, на которую проводится конкурс, – это будет самый главный прокурор в антикоррупционной сфере. Понимая, что этот конкурс могли заблокировать на любом этапе, комиссия подходила к избранию очень тщательно. Видимо, эта тщательность и связана с таким длительным сроком. Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что в этом вопросе не от нее все зависит, и не стала называть никаких дат. Она добавила, что делает "все для того, чтобы все произошло как можно быстрее".

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре 2020 года заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы". В октябре 2021-го он высказал уверенность, что конкурс завершат до конца года.

Сейчас на должность главы САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, пишет "Интерфакс-Украина".

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

17 сентября 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, в марте 2021 года 128 претендентов допустили к конкурсу.

СМИ называли основным кандидатом на должность главы САП нардепа от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина, но он не прошел очередной этап конкурсного отбора. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предполагал в августе, что после этого члены комиссии будут "заваливать конкурс", чтобы он не состоялся.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

9 октября комиссия по САП не смогла собраться для проведения предпоследнего этапа отбора, сообщал Шабунин. По его словам, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. Посольство США заявило о разочаровании в связи со срывом заседания комиссии. Зеленский после этого призвал комиссию "выполнить свой долг как положено".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, конкурс, антикоррупционная прокуратура, САП, Ирина Венедиктова
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