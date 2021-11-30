Рада приняла налоговый закон без поправки о руде, которую называли выгодной Ахметову

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Рассматривали законопроект по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс., рассказывал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура).

За законопроект во втором чтении проголосовали 255 нардепов.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов в действующем законодательстве.

Как сообщила пресс-служба Рады в Telegram, законопроект направлен на усовершенствование положений Налогового кодекса Украины в части, касающейся общих вопросов администрирования налогов, налогов на прибыль предприятий, доходы физических лиц, добавленную стоимость, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

В "Слуге народа" настаивают, что законопроект не увеличивает налоги, а устраняет неправомерные льготы для некоторых отраслей.

"Этап "дикого" накопления состояния, эксплуатации, монопольного положения на рынке прошел. Мы открыли новую страницу, когда каждый бизнес должен заниматься бизнесом и получать доходы именно от ведения бизнеса, от инноваций, от повышения эффективности труда, а не от эксплуатации налоговых поправок, неправомерных льгот, монополий и государственной собственности, как это продолжалось в Украине", – заявил 29 ноября нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, его цитирует пресс-служба партии.

В оппозиции заявили, что инициатива вредит украинским предпринимателям. "Вы, как тараканы, прячетесь от света и обыгрываете украинский народ. Вы убиваете бизнес, селян и мелких хозяйственников", – сказал нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, обращаясь 30 ноября к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку в ходе рассмотрения парламентом правок к законопроекту.

Как пишет глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, законопроект приняли без правки, предусматривающей понижение формулы для начисления ренты на железную руду, которая, как сообщает НВ, была выгодна бизнесмену Ринату Ахметову.

То есть в этой части законопроект приняли в первой редакции, из-за которой его называли "антиахметовским", объясняет НВ. Издание обращает внимание, что к первой редакции нормы о формуле руды решили вернуться на фоне сообщений о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с Ахметовым.