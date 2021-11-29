На этой неделе Рада планирует рассмотреть ресурсный законопроект и госбюджет. Также в зале выступит Зеленский

Корниенко уточнил, что во время ежегодного послания президента не будет никаких обсуждений Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Законопроект №5600 планируют рассмотреть 30 ноября, выступление президента – 1 декабря.

"Непосредственно проект бюджета на 2022 год мы ожидаем в ближайшее время от правительства, и хотелось бы, чтобы на этой неделе успели рассмотреть, потому что оставлять такой важный процесс на последнюю парламентскую неделю рискованно, учитывая, что дальше у нас по календарному плану нет деятельности в сессионном зале, есть деятельность в округах, комитетах", – отметил он.

Корниенко уточнил, что во время ежегодного послания президента не будет никаких обсуждений, выступлений и вопросов – такой формат прописан в регламенте.

"Надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться регламента, а также высокого уровня правовой культуры и даже поведенческой культуры, потому что мы уже неоднократно наблюдали нарушения регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – сказал Корниенко.