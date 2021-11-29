На этой неделе Рада планирует рассмотреть ресурсный законопроект и госбюджет. Также в зале выступит Зеленский

Законопроект №5600 планируют рассмотреть 30 ноября, выступление президента – 1 декабря.
"Непосредственно проект бюджета на 2022 год мы ожидаем в ближайшее время от правительства, и хотелось бы, чтобы на этой неделе успели рассмотреть, потому что оставлять такой важный процесс на последнюю парламентскую неделю рискованно, учитывая, что дальше у нас по календарному плану нет деятельности в сессионном зале, есть деятельность в округах, комитетах", – отметил он.
Корниенко уточнил, что во время ежегодного послания президента не будет никаких обсуждений, выступлений и вопросов – такой формат прописан в регламенте.
"Надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться регламента, а также высокого уровня правовой культуры и даже поведенческой культуры, потому что мы уже неоднократно наблюдали нарушения регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – сказал Корниенко.
Законопроект №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Он предусматривает повышение рентных ставок и ряда других налогов, а также введение акциза на "зеленую" электроэнергию. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.
15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.