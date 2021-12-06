Резников о прогнозах западных СМИ: План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины не было

Резников: План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Журналист отметил, что в одной из таких публикаций шла речь о намерении РФ захватить две трети территории Украины. В ходе беседы название СМИ не прозвучало, но вероятно, речь идет о материале таблоида Bild, который был опубликован 4 декабря.

"План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет. Западные журналисты делают свою работу – мы должны делать свою", – прокомментировал Резников.

Он рассказал, что в ходе визита в Вашингтон встречался с журналистом Washington Post.

"Это издание одним из первых начало бить тревогу месяц назад. Я поблагодарил его, ведь он привлекает внимание американской и европейской аудитории к российской агрессии. У нас война длится уже восемь лет, и для нас это не новость. А обычные люди в Америке или Европе могут не знать, что к чему. Или находиться под влиянием российской пропаганды либо лоббистов Москвы. Единственное, что я подчеркиваю во время встреч с иностранными партнерами, – если вы признаете аномальную угрозу и прогнозируете полномасштабное вторжение, то каким будет наш общий ответ? Это ведь логично", – продолжил глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что вероятную эскалацию нужно предотвратить, "поскольку она станет катастрофой и для самой России, и для Европы".