ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о прогнозах западных СМИ: План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины не было

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: План-максимум Кремля сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет
Резников: План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу Минобороны "АрмияInform", которое вышло 6 декабря, прокомментировал сообщения западных СМИ о возможных планах России относительно широкомасштабного военного вторжения на территорию Украины.

Журналист отметил, что в одной из таких публикаций шла речь о намерении РФ захватить две трети территории Украины. В ходе беседы название СМИ не прозвучало, но вероятно, речь идет о материале таблоида Bild, который был опубликован 4 декабря

"План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет. Западные журналисты делают свою работу – мы должны делать свою", – прокомментировал Резников. 

Он рассказал, что в ходе визита в Вашингтон встречался с журналистом Washington Post. 

"Это издание одним из первых начало бить тревогу месяц назад. Я поблагодарил его, ведь он привлекает внимание американской и европейской аудитории к российской агрессии. У нас война длится уже восемь лет, и для нас это не новость. А обычные люди в Америке или Европе могут не знать, что к чему. Или находиться под влиянием российской пропаганды либо лоббистов Москвы. Единственное, что я подчеркиваю во время встреч с иностранными партнерами, – если вы признаете аномальную угрозу и прогнозируете полномасштабное вторжение, то каким будет наш общий ответ? Это ведь логично", – продолжил глава Минобороны. 

Резников подчеркнул, что вероятную эскалацию нужно предотвратить, "поскольку она станет катастрофой и для самой России, и для Европы".

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами"заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались" Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Кремль, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
  "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
  "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (197047)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (71360)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (57320)
4
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант (32324)
5
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу (31767)
6
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (22832)
7
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21134)
8
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом (16013)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS