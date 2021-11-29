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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену

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Столтенберг сказал, что задача НАТО не допустить вторжения России в Украину
Столтенберг сказал, что задача НАТО – не допустить вторжения России в Украину
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге заявил, что Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.

Он сказал, что НАТО с обеспокоенностью следит за ситуацией с передвижением российских войск у границы с Украиной. 

"Уже во второй раз в этом году Россия проводит необычную концентрацию сил в этом регионе. Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, вооруженные подразделения, дроны и десятки тысяч военных. [...] Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену, будет иметь политические и экономические последствия для России", – сказал он. 

Столтенберг подчеркнул, что наращивание Россией военной активности является неспровоцированным, необъяснимым, повышает напряженность и риск неправильной оценки ситуации. 

РФ должна продемонстрировать прозрачность и снизить напряженность, подчеркнул он. 

Об этом Столтенберг говорил также в интервью Euractiv, которое вышло 29 ноября. Когда генерального секретаря НАТО спросили, что Альянс сделает, если РФ начнет прямое вторжение, он сказал, что задача НАТО – не допустить этого.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "посылает России четкий сигнал, что будут последствия, если она снова применит военную силу против Украины".

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, военные, Йенс Столтенберг, угрозы, вторжение, российская агрессия, войска
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