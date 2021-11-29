Столтенберг: Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену

Столтенберг сказал, что задача НАТО – не допустить вторжения России в Украину Фото: ЕРА

Он сказал, что НАТО с обеспокоенностью следит за ситуацией с передвижением российских войск у границы с Украиной.

"Уже во второй раз в этом году Россия проводит необычную концентрацию сил в этом регионе. Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, вооруженные подразделения, дроны и десятки тысяч военных. [...] Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену, будет иметь политические и экономические последствия для России", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что наращивание Россией военной активности является неспровоцированным, необъяснимым, повышает напряженность и риск неправильной оценки ситуации.

РФ должна продемонстрировать прозрачность и снизить напряженность, подчеркнул он.

Об этом Столтенберг говорил также в интервью Euractiv, которое вышло 29 ноября. Когда генерального секретаря НАТО спросили, что Альянс сделает, если РФ начнет прямое вторжение, он сказал, что задача НАТО – не допустить этого.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "посылает России четкий сигнал, что будут последствия, если она снова применит военную силу против Украины".