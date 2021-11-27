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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о войсках РФ у границ Украины: Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому мы не можем считать, что это просто блеф

Столтенберг призвал РФ к деэскалации напряженности
Столтенберг призвал РФ к деэскалации напряженности
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag, фрагменты которого были опубликованы 27 ноября, прокомментировал скопление российских войск у границ Украины.

Он отметил, что Россия концентрирует войска и вооружения на границе с Украиной второй раз за год. Речь идет о танках, артиллерии и беспилотниках, а также о сухопутных войсках.

По словам генсека, он "не может рассуждать о намерениях России", но эта страна "и раньше применяла насилие против своих соседей", поэтому он "не может считать, что это просто блеф".

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна могла защитить себя от агрессии. По его словам, союзники по НАТО "ясно дали понять, что любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия"

В то же время он призвал РФ к деэскалации напряженности, отметив, что НАТО остается открытым для диалога, а "когда напряженность высока, диалог еще важнее".

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, война в Украине, войска
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