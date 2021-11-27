Столтенберг о войсках РФ у границ Украины: Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому мы не можем считать, что это просто блеф

Он отметил, что Россия концентрирует войска и вооружения на границе с Украиной второй раз за год. Речь идет о танках, артиллерии и беспилотниках, а также о сухопутных войсках.

По словам генсека, он "не может рассуждать о намерениях России", но эта страна "и раньше применяла насилие против своих соседей", поэтому он "не может считать, что это просто блеф".

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна могла защитить себя от агрессии. По его словам, союзники по НАТО "ясно дали понять, что любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия"

В то же время он призвал РФ к деэскалации напряженности, отметив, что НАТО остается открытым для диалога, а "когда напряженность высока, диалог еще важнее".