Столтенберг заявил, что возможное вторжение России в Украину будет иметь последствия

Столтенберг отметил, что РФ уже второй раз за год сконцентрировала войска у украинской границы Фото: EPA

Он сказал, что если Россия применит силу против Украины, ей "придется заплатить" и "это будет иметь последствия".

Агентство отметило, что заявление Столтенберга сделано перед встречей глав МИД стран НАТО, которая должна состояться в Риге (Латвия) 30 ноября – 1 декабря.

Генсек НАТО отметил, что РФ уже второй раз за год сконцентрировала войска у украинской границы. По его словам, это танки, артиллерия, бронетанковые части, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, а также боеспособные войска. Он заявил, что такое наращивание "неспровоцировано и необъяснимо".

По словам Столтенберга, нет уверенности в намерениях России, однако он напомнил, что эта страна уже вторглась на территорию Украины в 2014 году.