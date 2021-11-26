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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский уверен, что сейчас войск РФ у границы Украины меньше, чем было весной

Зеленский о войсках РФ у границы: Это для того, чтобы показывать нам информационно, что идет накапливание сил
Зеленский о войсках РФ у границы: Это для того, чтобы показывать нам информационно, что идет накапливание сил
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает накапливание войск РФ у границы с Украиной запугиванием. Об этом он заявил во время пресс-марафона 26 ноября, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

"Когда кто-то говорит: "Мы видим резкие шаги в направлении НАТО", я говорю: "Это выбор Украины и НАТО, объединенное их решение". Но это точно не является причиной. Причина эскалации – в риторике РФ. В 2014 году мы не видели таких мощных шагов вперед в начале войны, а война произошла. Поэтому я говорю, что это запугивание. Накапливание войск – подошли, отошли, ротация, какие-то прыжки, какое-то количество людей, например снайперы пошли по всей линии разграничения. Они ходят иногда напрягать ситуацию. Снайпер идет, стреляет, идет дальше. Наши отвечают. Снайпер уже ушел, а отсюда сепаратисты опять отвечают", – сказал президент.

При этом он уверен, что нынешняя ситуация точно не хуже, чем аналогичное стягивание войск РФ к границе весной.

"Я считаю, что количество военных там меньше. Я считаю, что их больше, чем на момент прекращения огня. Мы видим очень часто ротации. Это для того, чтобы показывать нам информационно, что идет накапливание. Мы видим иногда увеличение техники: ее привезли, а потом отошли. Чтобы мы видели, что накапливание техники идет тоже", – подчеркнул Зеленский.

Президент считает опасной нынешнюю риторику России о том, что в Украине концентрируются войска НАТО. По его словам, это работает на внутреннюю аудиторию, чтобы оправдать накопление войск якобы защитой своих границ от НАТО.

Второй опасный сигнал, по мнению Зеленского, – это обвинения Россией Украины в срыве общения в минском формате.

И третий сигнал, который президент видит в риторике РФ, – это обращение внимания на миграционный кризис и энергетический кризис в Европе. Таким образом, по мнению Зеленского, Россия хочет показать ЕС, что у него есть и свои проблемы, не связанные с Украиной.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, НАТО, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, войска
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