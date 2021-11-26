Зеленский уверен, что сейчас войск РФ у границы Украины меньше, чем было весной

Зеленский о войсках РФ у границы: Это для того, чтобы показывать нам информационно, что идет накапливание сил Фото: EPA

"Когда кто-то говорит: "Мы видим резкие шаги в направлении НАТО", я говорю: "Это выбор Украины и НАТО, объединенное их решение". Но это точно не является причиной. Причина эскалации – в риторике РФ. В 2014 году мы не видели таких мощных шагов вперед в начале войны, а война произошла. Поэтому я говорю, что это запугивание. Накапливание войск – подошли, отошли, ротация, какие-то прыжки, какое-то количество людей, например снайперы пошли по всей линии разграничения. Они ходят иногда напрягать ситуацию. Снайпер идет, стреляет, идет дальше. Наши отвечают. Снайпер уже ушел, а отсюда сепаратисты опять отвечают", – сказал президент.

При этом он уверен, что нынешняя ситуация точно не хуже, чем аналогичное стягивание войск РФ к границе весной.

"Я считаю, что количество военных там меньше. Я считаю, что их больше, чем на момент прекращения огня. Мы видим очень часто ротации. Это для того, чтобы показывать нам информационно, что идет накапливание. Мы видим иногда увеличение техники: ее привезли, а потом отошли. Чтобы мы видели, что накапливание техники идет тоже", – подчеркнул Зеленский.

Президент считает опасной нынешнюю риторику России о том, что в Украине концентрируются войска НАТО. По его словам, это работает на внутреннюю аудиторию, чтобы оправдать накопление войск якобы защитой своих границ от НАТО.

Второй опасный сигнал, по мнению Зеленского, – это обвинения Россией Украины в срыве общения в минском формате.

И третий сигнал, который президент видит в риторике РФ, – это обращение внимания на миграционный кризис и энергетический кризис в Европе. Таким образом, по мнению Зеленского, Россия хочет показать ЕС, что у него есть и свои проблемы, не связанные с Украиной.