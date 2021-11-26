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ПОЛИТИКА

"Думаю, сейчас это невозможно". Зеленский прокомментировал возможное наступление ВСУ на Донбассе

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Зеленский считает, что проводить наступление на Донбассе сейчас было бы неправильно
Зеленский считает, что проводить наступление на Донбассе сейчас было бы неправильно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе, так как это повлечет увеличение числа погибших. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале Офиса президента.

"Считаю, что те политические силы, которые сегодня говорят, что нам нужно идти войной, не понимают, не думают ни о ком… Точно не думают про нашу армию… Мы сейчас не будем… Мы не можем потерять всю нашу армию… Она мощная, она заберет с собой, но, считаю, что сегодня это невозможно, это неправильно", – сказал Зеленский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

О якобы готовящемся наступлении украинской армии на Донбассе заявляли представители РФ, ссылаясь на отчет миссии ОБСЕ. "Российская Федерация принялась с новым рвением дискредитировать работу миссии ОБСЕ... Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации в области безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", – заявлял спикер МИД Украины Олег Николенко.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий обратил внимание, что обвинения МИД РФ в якобы наступательных действиях Украины могут свидетельствовать о подготовке к следующим шагам Кремля по эскалации ситуации в зоне вооруженного конфликта, сообщал "Укринформ".

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, наступление, война на Донбассе
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