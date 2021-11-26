Зеленский: Мне надоело, что о нас говорят как о стране олигархов

Зеленский: Если нет влияния – супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай Фото: President Of Ukraine / Flickr

Поясняя, какой смысл вкладывался в закон об олигархах, он подчеркнул, что "нельзя жить, как в зазеркалье", где картинка в медиа не соответствует реальности, и "строить свое маленькое государствочко внутри государства Украина".

"Если нет влияния – супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай. Государство очень заинтересовано, потому что сегодня найти инвестиции в государства международные очень тяжело, а внутренние инвестиции есть. Нужно реинвестировать", – заявил президент.

Он спросил, какую угрозу для бизнесменов может представлять этот закон.

"Так в чем вопрос? Кто-то сказал, что заберет собственность? Что нельзя новости? Кто-то сказал, что заберет телеканал? Никто это не говорит. Люди просят – будьте большим бизнесом, зарабатывайте деньги... Пишут, что деньги, которые, например, заработал [бизнесмен Ринат] Ахметов, увеличились. А я с Ринатом Леонидовичем не делю прибыль, как это делал кто-то. Так что плохого?" – спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что хочет "стабилизировать ситуацию в государстве и все вызовы решать вместе".

"Вот про что этот закон. И я же встречался, как говорят, с сильными мира сего. Я же объяснял, в чем вопрос этого закона. Я не знаю, "как вам, а мне надоело, что о нас говорят, что у нас страна олигархов", – добавил он.

По его словам, с законом о деолигархизации "история имиджевая: у нас есть возможность – у нас не будет олигархов. Или будут – и все будут видеть, сколько их".