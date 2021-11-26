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Зеленский: Мне надоело, что о нас говорят как о стране олигархов

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Зеленский: Если нет влияния супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай
Зеленский: Если нет влияния – супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай
Фото: President Of Ukraine / Flickr

Украина очень заинтересована в богатых людях, которые не пытаются влиять на политику, но дают рабочие места, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслирует Офис президента.

Поясняя, какой смысл вкладывался в закон об олигархах, он подчеркнул, что "нельзя жить, как в зазеркалье", где картинка в медиа не соответствует реальности, и "строить свое маленькое государствочко внутри государства Украина".

"Если нет влияния – супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай. Государство очень заинтересовано, потому что сегодня найти инвестиции в государства международные очень тяжело, а внутренние инвестиции есть. Нужно реинвестировать", – заявил президент.

Он спросил, какую угрозу для бизнесменов может представлять этот закон. 

"Так в чем вопрос? Кто-то сказал, что заберет собственность? Что нельзя новости? Кто-то сказал, что заберет телеканал? Никто это не говорит. Люди просят – будьте большим бизнесом, зарабатывайте деньги... Пишут, что деньги, которые, например, заработал [бизнесмен Ринат] Ахметов, увеличились. А я с Ринатом Леонидовичем не делю прибыль, как это делал кто-то. Так что плохого?" – спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что хочет "стабилизировать ситуацию в государстве и все вызовы решать вместе".

"Вот про что этот закон. И я же встречался, как говорят, с сильными мира сего. Я же объяснял, в чем вопрос этого закона. Я не знаю, "как вам, а мне надоело, что о нас говорят, что у нас страна олигархов", – добавил он. 

По его словам, с законом о деолигархизации "история имиджевая: у нас есть возможность – у нас не будет олигархов. Или будут – и все будут видеть, сколько их".

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Теги: Ринат Ахметов, инвестиции, бизнес, деньги, Владимир Зеленский, олигархи
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