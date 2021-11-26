Зеленский: Мне надоело, что о нас говорят как о стране олигархов

Поясняя, какой смысл вкладывался в закон об олигархах, он подчеркнул, что "нельзя жить, как в зазеркалье", где картинка в медиа не соответствует реальности, и "строить свое маленькое государствочко внутри государства Украина".
"Если нет влияния – супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай. Государство очень заинтересовано, потому что сегодня найти инвестиции в государства международные очень тяжело, а внутренние инвестиции есть. Нужно реинвестировать", – заявил президент.
Он спросил, какую угрозу для бизнесменов может представлять этот закон.
"Так в чем вопрос? Кто-то сказал, что заберет собственность? Что нельзя новости? Кто-то сказал, что заберет телеканал? Никто это не говорит. Люди просят – будьте большим бизнесом, зарабатывайте деньги... Пишут, что деньги, которые, например, заработал [бизнесмен Ринат] Ахметов, увеличились. А я с Ринатом Леонидовичем не делю прибыль, как это делал кто-то. Так что плохого?" – спросил Зеленский.
Он подчеркнул, что хочет "стабилизировать ситуацию в государстве и все вызовы решать вместе".
"Вот про что этот закон. И я же встречался, как говорят, с сильными мира сего. Я же объяснял, в чем вопрос этого закона. Я не знаю, "как вам, а мне надоело, что о нас говорят, что у нас страна олигархов", – добавил он.
По его словам, с законом о деолигархизации "история имиджевая: у нас есть возможность – у нас не будет олигархов. Или будут – и все будут видеть, сколько их".
Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.