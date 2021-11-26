Зеленский: Мы в большой войне по деолигархизации. Судебную реформу лишь начали

Зеленский: Я считаю, что относительно деолигархизации мы в начале большого процесса Фото: president.gov.ua

"Я считаю, что много [предвыборных обещаний], ок, можем говорить, что некоторые из них мы выполнили, некоторые еще в процессе. Я считаю, что относительно деолигархизации мы в начале большого процесса. И мы в прогрессе и в большой войне по деолигархизации", – сказал он, отвечая на вопрос о его предвыборных обещаниях.

Зеленский отметил, что невыполненными журналист назвал обещания относительно пользования государственными резиденциями (Зеленский заявлял, что откажется от них) и рынка земли.

"Это говорит о том, что сложные вещи, очень сложные мы выполняем, а очень простые мы выполним в ближайшее время", – добавил президент.

Он назвал самой успешной инфраструктурную реформу, вспомнил о запуске национальной авиакомпании.

"Считаю, что "Укрзалізниця" стала прибыльной. Это тоже вопрос, который относится к деолигархизации. Аэропорты – Борисполь – прибыльный, "Укрзалізнця" начала приносить прибыль, порты прибыльные. Это – деолигархизация. Представители олигархов, некоторые чиновники бывшие, госслужащие бывшие были всюду, во всем, что принадлежит государству, были их щупальца, даже не руки, а щупальца", – заявил он.

Президент отметил, что общество "не видит побед", а сам он принимает "100 решений" ежедневно.

"Правильные, неправильные, иногда ошибочные, но принимаю, двигаюсь вперед", – добавил Зеленский.

Он отметил, что судебную реформу в Украине "только начали", как и деолигархизацию.