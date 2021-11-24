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Кабмин Украины утвердил план мероприятий по борьбе с олигархами

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Кабинет Министров 24 ноября утвердил план мероприятий по борьбе с олигархами
Кабинет Министров 24 ноября утвердил план мероприятий по борьбе с олигархами
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров на заседании 24 ноября утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Это решение принято во исполнение закона об олигархах, уточнил в Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он опубликовал список мероприятий, в их числе усиление возможностей Антимонопольного комитета, обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов, обеспечение справедливого и эффективного правосудия.

В перечень мероприятий также вошли:
  • обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и природным газом – до марта 2022 года;
  • прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси  до сентября 2023 года;
  • уменьшение злоупотребления олигархами влиянием на медиа – до декабря 2022 года;
  • усиление контроля над финансовыми операциями олигархов  до декабря 2022 года;
  • минимизация влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании – до сентября 2022 года;
  • неотвратимость наказания за политическую коррупцию – до июня 2022 года;
  • приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным – до декабря 2022 года;
  • установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" – до февраля 2023 года;
  • создание независимой от влияния олигархов авиакомпании – до декабря 2022 года;
  • нераспространение международно-правовых инструментов защиты на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях,  в течение 2022–2023 годов.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Алексей Гончаренко, олигархи, безопасность, авиакомпания, лоббисты, Кабмин
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