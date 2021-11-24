Кабмин Украины утвердил план мероприятий по борьбе с олигархами

Это решение принято во исполнение закона об олигархах, уточнил в Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он опубликовал список мероприятий, в их числе усиление возможностей Антимонопольного комитета, обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов, обеспечение справедливого и эффективного правосудия.

В перечень мероприятий также вошли:

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.