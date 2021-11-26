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"Россия не занимается такими делами". Песков ответил на слова Зеленского о планах РФ по госперевороту в Украине

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Песков: Россия не занимается организацией госпереворотов
Песков: Россия не занимается организацией госпереворотов
Фото: EPA

Российская Федерация никогда не вынашивала планов участвовать в государственном перевороте в Украине, о подготовке которого рассказал 26 ноября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", – сказал он.

Контекст:

Заявление о госперевороте Зеленский сделал, отвечая на вопрос о возможной полномасштабной войне России против Украины в связи с концентрацией на украинско-российской границе войск РФ.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Зеленский 26 ноября во время пресс-марафона заявил, что у Украины есть информация о том, что в первых числах декабря в стране готовится госпереворот с участием "представителей Украины", "представителей России" и бизнесмена Рината Ахметова. 

Теги: Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, государственный переворот
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