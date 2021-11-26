На начало декабря в Украине готовится госпереворот с участием Ахметова – Зеленский

"Получили информацию, что 1-го числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. Я же не [экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий] Бурба, я [не буду] говорить и делиться информацией, которую я не имею права [разглашать]. У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – заявил он.

По его словам, к этому госперевороту собираются привлечь миллиард долларов.

"Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Зеленский пригласил Ахметова прийти в Офис президента, чтобы обговорить эту информацию.

"Я не Янукович – бежать никуда не буду. И не Порошенко – на гибели людей из Небесной сотни на бульдозер вылезать не буду. Буду в эти дни ожидать всех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой. Считаю, что его окружение (Ахметова. – "ГОРДОН") его втягивает в эту войну, считаю, что это большая ошибка. Потому что сейчас мне это напоминает расшатывание ситуации, потому что стабильная ситуация в Украине никому не нужна, нужна она в первую очередь людям", – сказал он.

Президент подчеркнул, что этот госпереворот готовит не сам Ахметов.

"Не Ринат Ахметов готовит госпереворот, а некоторые представители РФ и некоторых товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота, смены действующего президента. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня, против государства. Я считаю, это раскачивание внутри нашей страны этой ситуации... Я в госперевороты не верю, я не верю, что Ахметов прямо побежит", – отметил Зеленский.

Также президент уточнил информацию о наличии записи с разговором, где упоминается этот предполагаемый госпереворот.

"У нас есть некая аудиозапись, где звучит о госперевороте. Я не буду говорить о кого эта запись идет. Мы понимаем, что разговаривают люди с Украины с людьми с России. Есть аудиозапись. Скажем так, аудиозвук. Это может быть и мессенджер. Я не готов об этом говорить", – сказал он, утонив, что не готов говорить о том, какие люди из Украины фигурируют на записи. Однако добавил, что голоса Ахметова там нет.