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На начало декабря в Украине готовится госпереворот с участием Ахметова – Зеленский

Зеленский: Скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине
Зеленский: Скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине
Фото: president.gov.ua

У Украины есть информация, что в первых числах декабря в Украине готовится госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

"Получили информацию, что 1-го числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. Я же не [экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий] Бурба, я [не буду] говорить и делиться информацией, которую я не имею права [разглашать]. У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – заявил он.

По его словам, к этому госперевороту собираются привлечь миллиард долларов.

"Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Зеленский пригласил Ахметова прийти в Офис президента, чтобы обговорить эту информацию.

"Я не Янукович – бежать никуда не буду. И не Порошенко – на гибели людей из Небесной сотни на бульдозер вылезать не буду. Буду в эти дни ожидать всех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой. Считаю, что его окружение (Ахметова. – "ГОРДОН") его втягивает в эту войну, считаю, что это большая ошибка. Потому что сейчас мне это напоминает расшатывание ситуации, потому что стабильная ситуация в Украине никому не нужна, нужна она в первую очередь людям", – сказал он.

Президент подчеркнул, что этот госпереворот готовит не сам Ахметов.

"Не Ринат Ахметов готовит госпереворот, а некоторые представители РФ и некоторых товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота, смены действующего президента. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня, против государства. Я считаю, это раскачивание внутри нашей страны этой ситуации... Я в госперевороты не верю, я не верю, что Ахметов прямо побежит", – отметил Зеленский.

Также президент уточнил информацию о наличии записи с разговором, где упоминается этот предполагаемый госпереворот.

"У нас есть некая аудиозапись, где звучит о госперевороте. Я не буду говорить о кого эта запись идет. Мы понимаем, что разговаривают люди с Украины с людьми с России. Есть аудиозапись. Скажем так, аудиозвук. Это может быть и мессенджер. Я не готов об этом говорить", – сказал он, утонив, что не готов говорить о том, какие люди из Украины фигурируют на записи. Однако добавил, что голоса Ахметова там нет.

Контекст:

Заявление о госперевороте Зеленский сделал, отвечая на вопрос о возможной полномасштабной войне России против Украины в связи с концентрацией на украинско-российской границе войск РФ.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, Владимир Зеленский
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