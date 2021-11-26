Зеленский рассказал, чего нельзя делать крупным бизнесменам, чтобы не навредить стране

Зеленский: Ты не можешь сотрудникам говорить голосовать за того или другого человека и давать за это зарплату или задерживать ее Фото: president.gov.ua

"У нас свободная страна, и не надо на мнение людей влиять благодаря тому, что у тебя что-то есть. Например, у тебя есть большой контроль над большим количеством предприятий. Ты не можешь им говорить голосовать за того или другого человека и давать за это зарплату или задерживать ее. Мне кажется это правильно", – отметил он.

Также, по мнению президента, бизнесмен не должен принимать участие в выборах.

"Ты не можешь влиять на людей, у тебя больше денег. А что такое выборы? Выборы – это медийная история в первую очередь, и работать надо в городках, городах, ОТО. У тебя очень большие деньги, ты влияешь, рассказывая людям, что вот этот человек что-то сделал, то есть ты влияешь на выбор людей. Не имеешь права", – уверен Зеленский.

Президент считает, что бизнесмены не имеют права финансировать забастовки.

"У нас нет законодательства, которое регулирует: платные это забастовки, не платные. Какое наказание за то, что кто-то раздает деньги. Нет этого законодательства, и я не знаю, нужно или нет. Пусть решают законодатели. Но ты не имеешь права подстрекать население, раздавать деньги. Стране тяжело, приходят какие-то бабушки. Мы знаем партии, которые организовывают забастовки, где очень много пожилых людей. Придут люди, им дали по 1 тыс. грн, а у них пенсия по 5–6 тыс. грн. Да, они выйдут. А для тебя нужна картинка. Поле, чтобы информировать людей", – отметил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что бизнесмены не могут "покупать" депутатов изнутри: "Ну как это можно покупать людей, это же рабство".