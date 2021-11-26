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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заявляет, что Украина идет в наступление на Донбассе, ссылаясь на отчеты ОБСЕ, в которых нет такой информации – МИД Украины

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В МИД Украины отмечают, что цель дезинформации от РФ предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения на Донбассе
В МИД Украины отмечают, что цель дезинформации от РФ – предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Заявления России о якобы наличии в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Его комментарий опубликовал "Укринформ" 25 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 25 ноября, что отчеты миссии ОБСЕ якобы говорят о наступательных действиях ВСУ на Донбассе в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка. Брифинг транслировался в Facebook МИД РФ.

"Российская Федерация принялась с новым рвением дискредитировать работу миссии ОБСЕ... Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации в области безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", – сказал Николенко.

Он отметил, что отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ.

"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в не подконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", – констатировал пресс-секретарь МИД.

По его словам, повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий обратил внимание, что новые обвинения МИД РФ в якобы наступательных действиях Украины на востоке могут свидетельствовать о подготовке к следующим шагам Кремля по эскалации ситуации в зоне вооруженного конфликта. Об этом он сказал в ходе Третьего международного форума по восточной Украине, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что, учитывая скопление вблизи границ Украины около 100 тыс. российских военных и ситуацию с нелегальными мигрантами в Беларуси, вряд ли сейчас может идти речь об участии РФ в работе как нормандского формата, так и в минском процессе.

"Скорее всего, целью [России] было и есть продолжение агрессии", – отметил заместитель министра.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, МИД, ОБСЕ, МИД Украины, МИД России, Гранитное, Старомарьевка, наступление, война в Украине, фейк, Мария Захарова, война на Донбассе, Николай Точицкий, Олег Николенко, дезинформация
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