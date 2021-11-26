Россия заявляет, что Украина идет в наступление на Донбассе, ссылаясь на отчеты ОБСЕ, в которых нет такой информации – МИД Украины

В МИД Украины отмечают, что цель дезинформации от РФ – предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения на Донбассе Фото: depositphotos.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 25 ноября, что отчеты миссии ОБСЕ якобы говорят о наступательных действиях ВСУ на Донбассе в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка. Брифинг транслировался в Facebook МИД РФ.

"Российская Федерация принялась с новым рвением дискредитировать работу миссии ОБСЕ... Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации в области безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", – сказал Николенко.

Он отметил, что отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ.

"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в не подконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", – констатировал пресс-секретарь МИД.

По его словам, повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий обратил внимание, что новые обвинения МИД РФ в якобы наступательных действиях Украины на востоке могут свидетельствовать о подготовке к следующим шагам Кремля по эскалации ситуации в зоне вооруженного конфликта. Об этом он сказал в ходе Третьего международного форума по восточной Украине, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что, учитывая скопление вблизи границ Украины около 100 тыс. российских военных и ситуацию с нелегальными мигрантами в Беларуси, вряд ли сейчас может идти речь об участии РФ в работе как нормандского формата, так и в минском процессе.

"Скорее всего, целью [России] было и есть продолжение агрессии", – отметил заместитель министра.