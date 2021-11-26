"Это наша земля, чего Путин должен сюда припереться?" Данилов сказал, что угрозы прямого вторжения РФ пока нет

Данилов: Если Путин намерен напасть на Украину, прийти в Киев, то кто его, кроме ОПЗЖ, будет тут ждать? Фото: rnbo.gov.ua

Об этом он заявил 25 ноября в эфире канала "1+1".

"Я ни разу не говорил, что нет угроз. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы делать прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодняшний день еще нет, будут ли они завтра, мы будем смотреть, анализировать. Мы каждый день занимаемся этим вопросом. Даже сегодня два часа мы общались с нашими генералами и министром обороны, смотрели, что нам нужно делать в ближайшее время для того, чтобы даже если это произойдет, чтобы наша страна была готова к этому. Страна готовится. Как будет? Мне понравился ответ нашего главнокомандующего [ВСУ Валерия Залужного]. На одном из совещаний президент [Украины Владимир Зеленский] спросил: "Вот что?" Он ответил: "Если будет бой, бой покажет. Наши парни не подведут", – сказал Данилов.

Он отметил, что для Украины угроза существует всегда, пока есть РФ.

На вопрос о действиях гражданского населения в случае российской агрессии Данилов ответил: "Когда мы говорим, что произойдут – гипотетически – события, что [президент РФ Владимир] Путин намерен напасть на Украину, прийти в Киев, то кто его, кроме ОПЗЖ, будет тут ждать? Где его помощь, на которую он будет, скажем так, как вариант рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые никого не ждут, это наша земля, чего он должен сюда припереться? Чтобы закончилась война на территории Донецкой и Луганской областей, должны произойти простые вещи: они должны убраться оттуда вон"