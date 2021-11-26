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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба ответил, планируется ли введение в Украине военного положения

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Кулеба не подтвердил и не опроверг сообщений о возможном введении военного положения в Украине
Кулеба не подтвердил и не опроверг сообщений о возможном введении военного положения в Украине
Фото: president.gov.ua

Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе ничего не известно о возможности введении в Украине военного положения. Об этом он рассказал 25 ноября в эфире канала "1+1", отвечая на вопрос ведущей Натальи Мосейчук.

Ведущая рассказала о появлении информации, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен 1 декабря во время выступления в Верховной Раде объявить о планах ввести военное положение в стране. Она попросила министра подтвердить или опровергнуть такие сообщения. 

"Мне ничего не известно об этом. Я не принимаю участия в подготовке обращения [Зеленского] и не принимал участия в обсуждении этой темы", – ответил Кулеба. 

Контекст:

Зеленский выступит в Верховной Раде 1 декабря с ежегодным посланием. Темы его выступления не анонсировались.

В 2020 году президент выступал с посланием к парламенту 20 октября. Он заявлял, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военно-морских баз и об ответственности "тех, кто без боя сдал Крым". Подытожил обращение Зеленский тремя "откровенными вопросами", которые задал самому себе.

О военном положении в контексте угроз со стороны России говорил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью, вышедшем 23 ноября.

"У Верховной Рады [в случае прямой агрессии со стороны России] может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов", – отмечал Корниенко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, чрезвычайное положение, военное положение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война в Украине, Александр Корниенко, обращение
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