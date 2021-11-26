Кулеба ответил, планируется ли введение в Украине военного положения

Кулеба не подтвердил и не опроверг сообщений о возможном введении военного положения в Украине Фото: president.gov.ua

Ведущая рассказала о появлении информации, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен 1 декабря во время выступления в Верховной Раде объявить о планах ввести военное положение в стране. Она попросила министра подтвердить или опровергнуть такие сообщения.

"Мне ничего не известно об этом. Я не принимаю участия в подготовке обращения [Зеленского] и не принимал участия в обсуждении этой темы", – ответил Кулеба.