Зеленский: Путин должен публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину

Зеленский: Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину Фото: President Of Ukraine / Flickr

Он отметил, что президент Евросовета Шарль Мишель постоянно проводит консультации как с Украиной, так и с РФ, и призывает государства к общению и диалогу.

Зеленский подчеркнул, что в Украине к этому готовы, и он постоянно об этом повторяет, но от россиян в ответ слышит, что "ну чего-то не хватает для встречи".

"А я считаю, что если они не думают об эскалации… Мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, это россияне, президент Российской Федерации [Владимир Путин] тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем… Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас был бы важен", – сказал Зеленский.