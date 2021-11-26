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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Путин должен публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину

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Зеленский: Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину
Зеленский: Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину
Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президенту РФ Владимиру Путину следует публично заявить о том, что Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслировал Офис президента.

Он отметил, что президент Евросовета Шарль Мишель постоянно проводит консультации как с Украиной, так и с РФ, и призывает государства к общению и диалогу.

Зеленский подчеркнул, что в Украине к этому готовы, и он постоянно об этом повторяет, но от россиян в ответ слышит, что "ну чего-то не хватает для встречи". 

"А я считаю, что если они не думают об эскалации… Мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, это россияне, президент Российской Федерации [Владимир Путин] тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем… Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас был бы важен", – сказал Зеленский.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже, на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Теги: Владимир Путин, война, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Шарль Мишель, встреча
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