ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Турчинов – один из тех, кто утратил Крым, а Порошенко – Донбасс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Это мое мнение и, уверен, мнение большинства общества
Зеленский: Это мое мнение и, уверен, мнение большинства общества
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одним из тех, кто ответственен за утрату Крыма, является секретарь СНБО в 2014–2019 годах, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона 26 ноября, трансляцию ведет Офис президента.

"Господин Турчинов рассматривается, мне кажется – я не обвиняю его – как один из людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства общества", – сказал Зеленский. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский и ранее заявлял о "подаренной без боя" территории Украины и призывал своих предшественников "не путаться под ногами" в попытке новой власти реформировать страну.

Турчинов тогда ответил: "Многие люди причастны к этому, начиная от [беглого экс-президента Виктора] Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь". Экс-секретарь СНБО подчеркивал, что приказа сдавать оружие в Крыму категорически не было.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Крым, Александр Турчинов, Донбасс, Владимир Зеленский, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" В сети обсуждают откровенные фото Мишиной
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" В сети обсуждают откровенные фото Мишиной
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (93679)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (89848)
3
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (87580)
4
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (57895)
5
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (55879)
6
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (44591)
7
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (44388)
8
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (34541)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS