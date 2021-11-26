Зеленский: Турчинов – один из тех, кто утратил Крым, а Порошенко – Донбасс

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский и ранее заявлял о "подаренной без боя" территории Украины и призывал своих предшественников "не путаться под ногами" в попытке новой власти реформировать страну.

Турчинов тогда ответил: "Многие люди причастны к этому, начиная от [беглого экс-президента Виктора] Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь". Экс-секретарь СНБО подчеркивал, что приказа сдавать оружие в Крыму категорически не было.