Глава Евросовета рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным

Собеседники говорили о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о передвижении российских войск.
"Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта. Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", – сказано в релизе.
Зеленский и Мишель, как говорится в сообщении Офиса президента, договорились в дальнейшем координировать свои позиции по урегулированию конфликта.
Также они обсуждали подготовку к саммиту Восточного партнерства, запланированному на 15 декабря.
Путин и Мишель говорили по телефону 24 ноября. Сайт Кремля сообщал, что собеседники говорили о ситуации в Беларуси и миграционном кризисе, о Нагорном Карабахе и Украине.
Путин обвинял Украину в провокациях, направленных "на обострение обстановки на линии соприкосновения" на Донбассе и "дискриминации русскоязычного населения".
Мишель писал в Twitter, что в разговоре с Путиным подчеркнул: Россия ответственна за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Он подчеркивал, что ЕС "внимательно следит за наращиванием военного потенциала вдоль границы России с Украиной".
Stressed Russia’s responsibility for advancing peaceful settlement in eastern Ukraine.— Charles Michel (@eucopresident) November 24, 2021
With President @KremlinRussia_E discussed the EU’s interest in sustainable peace between Armenia and Azerbaijan.
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.
В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.