Глава Евросовета рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным

Собеседники говорили о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о передвижении российских войск.

"Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта. Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", – сказано в релизе.

Зеленский и Мишель, как говорится в сообщении Офиса президента, договорились в дальнейшем координировать свои позиции по урегулированию конфликта.

Также они обсуждали подготовку к саммиту Восточного партнерства, запланированному на 15 декабря.

Путин и Мишель говорили по телефону 24 ноября. Сайт Кремля сообщал, что собеседники говорили о ситуации в Беларуси и миграционном кризисе, о Нагорном Карабахе и Украине.

Путин обвинял Украину в провокациях, направленных "на обострение обстановки на линии соприкосновения" на Донбассе и "дискриминации русскоязычного населения".

Мишель писал в Twitter, что в разговоре с Путиным подчеркнул: Россия ответственна за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Он подчеркивал, что ЕС "внимательно следит за наращиванием военного потенциала вдоль границы России с Украиной".