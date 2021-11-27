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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник президента США поговорил с Ермаком о российских войсках на границе с Украиной

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Салливан (на фото) говорил с Ермаком о необходимости деэскалации на украинско-российской границе
Салливан (на фото) говорил с Ермаком о необходимости деэскалации на украинско-российской границе
Фото: ЕРА

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 26 ноября провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом информирует сайт Белого дома.

В релизе говорится, что собеседники говорили о последних событиях, поделились опасениями по поводу продолжающейся военной активности России вблизи границы Украины и ее агрессивной риторики в отношении Украины.

"Они согласились, что все стороны должны прилагать дипломатические усилия для деэскалации напряженности. Господин Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", – сообщили в Белом доме.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военная техника, агрессия, вторжение, Андрей Ермак, войска, Джейк Салливан
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