Столтенберг назвал "необъяснимым и неоправданным" наращивание войск РФ вблизи Украины

"Мы также обсудили необъяснимое и неоправданное наращивание российской военной мощи вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации", – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО "сохраняет бдительность".

"Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку", – отметил генсек Альянса.

По мнению Кариньша, Евросоюз и НАТО должны дать РФ сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия".

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