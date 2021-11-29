ЕС и НАТО должны дать РФ сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия" – премьер Латвии

По словам Кариньша (по центру), в Европе наблюдается несколько угроз одновременно Фото: mk.gov.lv

Мероприятие транслировало в Facebook Латвийское телевидение.

По словам Кариньша, в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, одна из них – концентрация войск РФ возле границы Украины.

Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за этой ситуацией и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия, подчеркнул премьер Латвии.

Еще две угрозы, по мнению Кариньша: миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС, а также искусственный рост цены на газ в Европе.

"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – отметил Кариньш.