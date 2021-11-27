Лукашенко – мигрантам: Хотите на Запад? Ваша воля. Пройдете – идите

Лукашенко – мигрантам: Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки или каким-то другим образом грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом политик пообещал мигрантам поступать так, как они пожелают, "даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то".

Он заверил мигрантов, что их проблемы временные, но признал: помочь им попасть в ЕС не может.

"Вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии. Вы видите, как они реагировали, когда вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и так далее. Не дай бог, пошли бы дальше к границе, начали бы стрелять. Люди с той стороны обезумели. Я хочу, чтобы вы знали: мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки или каким-то другим образом грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите. Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете – идите. Вот и вся философия", – сказал он, отметив, что понимает, что скачанное им "не всем понравится, особенно за границей".