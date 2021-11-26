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СНБО заявил о "дезинформационных кампаниях" на фоне кризиса мигрантов на границах Беларуси

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В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции
Фото: EPA

Россия и Беларусь сопровождают кризис мигрантов информационной кампанией. Об этом 25 ноября сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины 25 ноября.

Среди основных элементов манипулятивной кампании:

  • доминирование в информационном пространстве русско-белорусской точки зрения;
  • большое количество белорусских представителей государственных и лояльных властям СМИ, в режиме нон-стоп находящихся на месте событий;
  • распространение большого количества видеороликов в соцсетях, профессионально снятых и отображающих белорусскую позицию;
  • использование темы пострадавших женщин и детей в освещении "мигрантского кризиса";
  • распространение информации о наличии на границе со стороны Польши базы НАТО с многотысячным контингентом;
  • использование в сообщениях вместо термина "мигрант" термина "беженец";
  • позиционирование роли белорусских властей и силовых ведомств как чисто гуманистических;
  • фокусировка внимания в сообщениях на "безразличии европейских чиновников и жестокости польских правоохранителей";
  • позиционирование Украины как основного транзитера нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Также в СНБО привели примеры тем и информационных сообщений, имеющих манипулятивные элементы или в полной мере являющихся дезинформацией. Среди них такие:

  • польские пограничники используют перечные баллончики против детей, при этом есть свидетельства, что для подтверждающих съемок при подготовке сюжета детям в глаза пускали сигаретный дым, чтобы вызвать слезотечение и аргументировать это "картинкой";
  • 14 ноября белорусские силовики распространили среди мигрантов информацию, что Германия направила за ними автобусы, которые не пропустили поляки. Целью было спровоцировать прорыв границы;
  • белорусские власти приютили мигрантов в торгово-логистическом центре, предоставили им горячий чай, сухую одежду, спецназ исключительно доброжелательно относится к беженцам;
  • польские и литовские пограничники систематически задерживают украинских перевозчиков нелегальных мигрантов на авто с польскими номерами;
  • 18 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения задержали группу афганцев и пакистанцев, которых из Украины должны были переправить в ЕС. Сообщение сопровождалось постановочным видео;
  • отдельные Telegram-каналы после решения СНБО о дополнительных мерах безопасности в связи с миграционным кризисом сообщили, что украинские власти планируют стимулировать расовую неприязнь украинцев к мигрантам с Ближнего Востока.
Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Теги: Россия, Беларусь, СНБО, дезинформация, Беларусь и миграционный кризис
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