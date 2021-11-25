"Им надо приблизиться к Москве". Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев

Лукашенко считает, что США хотят использовать ситуацию с мигрантами в своих целях Фото: EPA

"Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать", – заявил он.

По словам Лукашенко, США пытаются использовать ситуацию с мигрантами в собственных целях.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами... уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", – сказал Лукашенко.