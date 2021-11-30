Россия продолжает наращивать численность войск у границы с Украиной – Пентагон

"Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", – сказал представитель оборонного ведомства США.

На просьбу оценить численность российских сил Кирби сказал, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его данным, они продолжают увеличиваться.

"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны по поводу того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем наблюдать передвижение, мы продолжаем видеть пополнение их сил», – сказал представитель Пентагона.

Он также обратил внимание, что у границ Украины сосредотачиваются подразделения разных родов войск.

В связи с этим он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ "быть более прозрачными" по поводу своих действий и намерений. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.

"Любые эскалационные или агрессивные действия вызовут серьезную обеспокоенность не только Соединенных Штатов, но и наших союзников и партнеров там, на европейском континенте", – добавил он.