В Сенате США требуют увеличить военную помощь союзнику – Украине

Отмечается, что Портман и Шахин в рамках обсуждаемого в Сенате США ежегодного законодательства в сфере оборонной политики добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн.
Двухпартийный пакет по увеличению до $350 млн военной помощи Украине от США появился на фоне скопления войск и вооружения РФ возле границы Украины, сообщает Politico.
Это на $100 млн больше, чем запрашивала администрация президента США Джо Байдена. Поправка Портман и Шахин также повысит сумму, выделенную на закупку летального вооружения, с $75 млн до $125 млн.
Как подчеркивает Politico, выделение этих денег для Украины будет компенсировано сокращением расходов для ныне не существующих вооруженных сил Афганистана, разбитых талибами в августе.
Портман также призвал Байдена предоставить союзнику США – Украине – дополнительную помощь к недавно переданным патрульным катерам Island, и среди прочего – средства противовоздушной и противотанковой обороны "для сдерживания последних российских угроз".
В оборонном бюджете США на 2021 год было предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, четвертая – 14 ноября.
В Госдепартаменте говорили 10 ноября, что США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине.
22 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы нападения со стороны России.