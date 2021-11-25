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В Сенате США требуют увеличить военную помощь союзнику – Украине

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Портман и Шахин добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн
Портман и Шахин добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн
Фото: EPA

Два сенатора США, Роб Портман от Республиканской партии и Джинн Шахин, представляющая Демократическую партию, призвали увеличить военную помощь Украине на 2022 год, в частности, предоставив летальное оружие. Об этом 24 ноября пишет Politico.

Отмечается, что Портман и Шахин в рамках обсуждаемого в Сенате США ежегодного законодательства в сфере оборонной политики добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн.

Двухпартийный пакет по увеличению до $350 млн военной помощи Украине от США появился на фоне скопления войск и вооружения РФ возле границы Украины, сообщает Politico.

Это на $100 млн больше, чем запрашивала администрация президента США Джо Байдена. Поправка Портман и Шахин также повысит сумму, выделенную на закупку летального вооружения, с $75 млн до $125 млн.

Как подчеркивает Politico, выделение этих денег для Украины будет компенсировано сокращением расходов для ныне не существующих вооруженных сил Афганистана, разбитых талибами в августе.

Портман также призвал Байдена предоставить союзнику США – Украине – дополнительную помощь к недавно переданным патрульным катерам Island, и среди прочего – средства противовоздушной и противотанковой обороны "для сдерживания последних российских угроз".

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год было предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. 

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октябрячетвертая – 14 ноября.

В Госдепартаменте говорили 10 ноября, что США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине.

22 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы нападения со стороны России.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, Вашингтон, вооружение, агрессия, нападение, угрозы, помощь, Сенат США, безопасность, сенатор, финансирование, Роб Портман, летальное оружие, Джинн Шахин
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