В Сенате США требуют увеличить военную помощь союзнику – Украине

Портман и Шахин добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн Фото: EPA

Отмечается, что Портман и Шахин в рамках обсуждаемого в Сенате США ежегодного законодательства в сфере оборонной политики добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн.

Двухпартийный пакет по увеличению до $350 млн военной помощи Украине от США появился на фоне скопления войск и вооружения РФ возле границы Украины, сообщает Politico.

Это на $100 млн больше, чем запрашивала администрация президента США Джо Байдена. Поправка Портман и Шахин также повысит сумму, выделенную на закупку летального вооружения, с $75 млн до $125 млн.

Как подчеркивает Politico, выделение этих денег для Украины будет компенсировано сокращением расходов для ныне не существующих вооруженных сил Афганистана, разбитых талибами в августе.

Портман также призвал Байдена предоставить союзнику США – Украине – дополнительную помощь к недавно переданным патрульным катерам Island, и среди прочего – средства противовоздушной и противотанковой обороны "для сдерживания последних российских угроз".