В Пентагоне прокомментировали планы Беларуси и России провести учения у границ Украины

Кирби отметил, что обстановка вокруг Беларуси все еще достаточно напряженная Фото: EPA

Накануне глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения "по прикрытию южных границ".

Кирби подчеркнул, что страны имеют право проводить любые учения со своими партнерами – и Беларусь может заявлять о любых планах такого сотрудничества с РФ.

"Но мы продолжаем говорить и хотели бы добавить, что не хотим видеть излишне агрессивных или дестабилизирующих действий в и без того очень напряженной ситуации", – добавил представитель Пентагона.