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В Пентагоне прокомментировали планы Беларуси и России провести учения у границ Украины

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Кирби отметил, что обстановка вокруг Беларуси все еще достаточно напряженная
Кирби отметил, что обстановка вокруг Беларуси все еще достаточно напряженная
Фото: EPA

США не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины. Об этом заявил 29 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте минобороны США.

Накануне глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения "по прикрытию южных границ". 

Кирби подчеркнул, что страны имеют право проводить любые учения со своими партнерами – и Беларусь может заявлять о любых планах такого сотрудничества с РФ.

"Но мы продолжаем говорить и хотели бы добавить, что не хотим видеть излишне агрессивных или дестабилизирующих действий в и без того очень напряженной ситуации", – добавил представитель Пентагона. 

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

Для усиления защиты украинско-белорусского участка границы привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники. Такие данные 24 ноября опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Пентагон, граница, военные учения, Джон Кирби, учения, границы, Беларусь и миграционный кризис
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